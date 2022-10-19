واشنطن تحذر أن "أنظار العالم ستتجه" الى مصير المتسلقة الايرانية إلناز ركابي

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انتقدت الولايات المتحدة الاربعاء سلوك السلطات الايرانية حيال الرياضية إلناز ركابي التي شاركت في مسابقة تسلق في الخارج من دون وضع الحجاب، محذرة من أن الانظار ستتركز على ما سيؤول اليه مصيرها في ايران.وقال فيدنت باتيل متحدثا باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين إن "انظار العالم والشعب الايراني ستتجه الى كيفية التعامل معها"، معتبرا أنه "لا يمكن تبرير" عودتها القسرية على ما يبدو من كوريا الجنوبية.واضاف أن "النظام الايراني وقادته اساؤوا منذ وقت طويل التعامل مع حقوق النساء وانتهكوا حقهن في التعبير، ولجأوا في ذلك الى التهديدات والترهيب والعنف".