إرجاء محادثات حكومية فرنسية-ألمانية على خلفية تزايد التباينات بين الطرفين

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أُرجئ اجتماع ألماني-فرنسي كان مقررا عقده الأسبوع المقبل، بعدما اعتبرت برلين أن إيجاد قواسم مشتركة في عدد من الملفات يتطلّب "مزيدا من الوقت".ويعكس إرجاء الاجتماع الدوري الذي تتناوب الحكومتان على استضافته، اتّساع الشرخ بين القوتين الأوروبيتين، في وقت تبذل فيه أوروبا جهودا حثيثة للتصدي لأزمتي الطاقة وغلاء المعيشة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.ولم يشأ شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس كشف أي تفاصيل حول الملفات التي لم تتوصل الحكومتان إلى تفاهم بشأنها.لكنّه أقر بوجود "قضايا مختلفة نعمل على معالجتها في الوقت الراهن... لم نتوصل بعد إلى موقف موحّد حيالها".