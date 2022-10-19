أخبار دولية
19 تشرين الأول 2022 - 15:22
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منظمة الصحة العالمية: من المبكر جدًا خفض حالة التأهب القصوى في مواجهة كوفيد

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منظمة الصحة العالمية: من المبكر جدًا خفض حالة التأهب القصوى في مواجهة كوفيد
Lebanon News
أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الإبقاء على مستوى التأهب الأقصى في مواجهة أزمة كوفيد-19، محذرة من جائحة "فاجأتنا ويمكن أن تعيد الكرة".
 
     
اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك وخلصت وفق ما صرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف "إلى أن كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".
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في 30 كانون الثاني 2020، توافقت آراء أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية على تصنيف تفشي كوفيد على أنه "حالة طوارئ صحية عامة دولية"، ومنذ ذلك الحين لم يُخفض مستوى التأهب. 
 
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