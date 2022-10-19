ماكرون يلتقي رئيسي وزراء إسبانيا والبرتغال الخميس في بروكسل لبحث الترابط في مجال الطاقة

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يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الخميس في بروكسل رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا للبحث في قضايا على صلة بالترابط في مجال الطاقة، قبيل قمة أوروبية، وفق ما أعلن الإليزيه الأربعاء.وتعارض باريس المشروع الإسباني الجديد لخط أنابيب الغاز "ميدكات" للربط بين فرنسا وإسبانيا، لكنها على استعداد لمناقشة أوجه الترابط الكهربائي و"استراتيجية غاز الهيدروجين"، وقف ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.وشدّدت الرئاسة الفرنسية على أن موقفها "لم يتغيّر" بالنسبة إلى خط أنابيب ميدكات، مشيرة إلى عدم وجود جدوى اقتصادية أو بيئية للمشروع.واشارت الرئاسة إلى أن فرنسا تأمل في المقابل "التوصل مع شركائنا الى حلول متوسطة وطويلة الأمد"، مشددة على الأخذ في الاعتبار احتياجات شبه الجزيرة الأيبيرية.وشددت مستشارة للرئيس الفرنسي على وجوب اتّباع مقاربة "براغماتية واستراتيجية" في "مسائل الترابط الكهربائي وربما المسائل الأطول أمدا" لا سيما استراتيجية غاز الهيدروجين الأوروبية.