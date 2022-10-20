شولتس: "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا

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رأى المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس في حديث أمام النواب (بوندستاغ) أن "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي يعزز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها.وقال: "الإرهاب الذي تمارسه روسيا بالقنابل والصواريخ هو عمل يائس". وأضاف: "الحاجات المالية لكييف تمت تغطيتها حتى نهاية العام".وخلال تحدثه أمام النواب الألمان قبل بدء قمة للإتحاد الأوروبي بشأن موضوع الغاز المثير للجدل، أشار شولتس إلى أن وضع سقف لأسعار الغاز المقترح في الإتحاد الأوروبي بهدف الحد من إرتفاع تكاليف الطاقة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الإتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان.ولفت إلى أن وضع سقف للأسعار يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل من الغاز بدلًا من المزيد منها.