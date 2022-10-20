أخبار دولية
20 تشرين الأول 2022 - 06:17
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منظمة العفو الدولية تنتقد ظروفًا "قاسية وغير إنسانية " في سجن جديد في مصر

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منظمة العفو الدولية تنتقد ظروفًا &quot;قاسية وغير إنسانية &quot; في سجن جديد في مصر
Lebanon News
أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس أن سجنًا جديدًا دشن في مصر عقب إطلاق إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي يواصل فرض الظروف "القاسية وغير الإنسانية" المسجلة في بقية السجون في مصر.
 
وعلى الرغم من "الضجة" الإعلامية التي أحاطت بافتتاح مجمع سجون "بدر" العام الماضي، إعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن "السجناء يواجهون نفس الإنتهاكات التي كانت سائدة في المؤسسات العقابية القديمة، مثل مجمع سجون طرة الشهير".
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وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الإنتهاكات التي سجلتها، إستنادًا إلى أهالي السجناء والمحامين، تتضمن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء أو الملابس الكافية أو الكتب أو الرعاية الطبية.
 
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