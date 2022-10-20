منظمة العفو الدولية تنتقد ظروفًا "قاسية وغير إنسانية " في سجن جديد في مصر

الإعلان

أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس أن سجنًا جديدًا دشن في مصر عقب إطلاق إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي يواصل فرض الظروف "القاسية وغير الإنسانية" المسجلة في بقية السجون في مصر.وعلى الرغم من "الضجة" الإعلامية التي أحاطت بافتتاح مجمع سجون "بدر" العام الماضي، إعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن "السجناء يواجهون نفس الإنتهاكات التي كانت سائدة في المؤسسات العقابية القديمة، مثل مجمع سجون طرة الشهير".وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الإنتهاكات التي سجلتها، إستنادًا إلى أهالي السجناء والمحامين، تتضمن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء أو الملابس الكافية أو الكتب أو الرعاية الطبية.