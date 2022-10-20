أدميرال أميركي يؤكد أن على واشنطن الإستعداد لغزو صيني لتايوان

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أكد مدير العمليات البحرية الأميركية الأدميرال مايكل غيلداي الأربعاء أنه يجب على الجيش الأميركي أن يكون جاهزًا للرد على غزو صيني محتمل لتايوان إعتبارًا من العام الحالي، في مؤشر على القلق المتزايد بشأن نوايا بكين تجاه الجزيرة.وكان غيلداي يرد على سؤال "للمجلس الأطلسي" بشأن إحتمال إستيلاء بكين على تايوان بحلول 2027. وقال إن "الأمر لا يتعلق فقط بما يقوله الرئيس الصيني شي جينبينغ، بل يتعلق بكيفية تصرف الصينيين وماذا يفعلون".وأشار إلى أنه خلال العقدين الماضيين نفذت بكين كل وعودها في وقت أبكر مما تم الإعلان عنه.