أخبار دولية
20 تشرين الأول 2022 - 07:43
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أدميرال أميركي يؤكد أن على واشنطن الإستعداد لغزو صيني لتايوان

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أدميرال أميركي يؤكد أن على واشنطن الإستعداد لغزو صيني لتايوان
Lebanon News
أكد مدير العمليات البحرية الأميركية الأدميرال مايكل غيلداي الأربعاء أنه يجب على الجيش الأميركي أن يكون جاهزًا للرد على غزو صيني محتمل لتايوان إعتبارًا من العام الحالي، في مؤشر على القلق المتزايد بشأن نوايا بكين تجاه الجزيرة. 
 
وكان غيلداي يرد على سؤال "للمجلس الأطلسي" بشأن إحتمال إستيلاء بكين على تايوان بحلول 2027. وقال إن "الأمر لا يتعلق فقط بما يقوله الرئيس الصيني شي جينبينغ، بل يتعلق بكيفية تصرف الصينيين وماذا يفعلون".
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وأشار إلى أنه خلال العقدين الماضيين نفذت بكين كل وعودها في وقت أبكر مما تم الإعلان عنه. 
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