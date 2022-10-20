الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على إيران بسبب طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا في أوكرانيا

الإعلان

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان يزودون روسيا طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي الخميس.وكتبت الرئاسة على تويتر "بعد ثلاثة أيام من المحادثات، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضد الكيانات التي تزود (روسيا) الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب أوكرانيا".وستدخل العقوبات حيز التنفيذ الخميس. وأضافت الرئاسة "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان مسؤول عن تسليم الطائرات المسيّرة". وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتوسيع العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى كانت مدرجة أصلا على قائمة عقوبات سابقة".واتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لقصف كييف الاثنين وقالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 223 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع منذ منتصف أيلول.لكن الكرملين يقول إن لا علم لديه باستخدام جيشه طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في أوكرانيا فيما قالت طهران إن المزاعم بأنها تزود روسيا أسلحة "لا أساس لها".ورحّب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بهذه الخطوة فيما يستعد لاستضافة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل هذا الأسبوع. وقال "نتخذ إجراءات سريعة ضد إيران التي تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا".