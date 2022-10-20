نواب عن مقاطعة كيبيك الكندية يرفضون أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث

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رفض عدد قليل من نواب كيبيك الجدد الذين فازوا في إنتخابات المقاطعات الأربعاء أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا، كما يقتضي الدستور.وفي خطاب بثه التلفزيون، أدى أحد عشر نائبًا عن الحزب اليساري "كيبيك سوليدير" كيبيك المتضامنة يمين الولاء "لشعب كيبيك" لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية في نهاية تشرين الثاني.وأكد المتحدث بإسم هذا الحزب غابريال نادو دوبوا في مؤتمر صحافي أنهم عملوا مع "معرفتهم الكاملة بالنتائج". وقال: "قمنا بحملتنا لتغيير حقبة في كيبيك، وإذا تم اختيارنا للبرلمان، فذلك لنفتح نوافذ".