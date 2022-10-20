إيران تنفي عزمها تزويد روسيا صواريخ للاستخدام في حرب أوكرانيا

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نفت إيران عزمها تزويد روسيا صواريخ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في اتصال بين وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان ونظيره جوزيب بوريل الخميس، أتى بينما وافق الاتحاد الأوروبي على معاقبة طهران لـ"تسليم" موسكو طائرات مسيّرة.وتزايدت في الأسابيع الماضية اتهامات كييف وحلفائها الغربيين لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لشنّ هجمات في أوكرانيا. كما تحدثت تقارير صحافية غربية عن نيّة طهران تزويد موسكو بمسيّرات إضافية وصواريخ بالستية قصيرة المدى.وقال أمير عبداللهيان "اليوم، خلال مباحثة هاتفية مع جوزيب بوريل، أعدت تذكيره بأن سياستنا الواضحة هي معارضة الحرب والتصعيد في أوكرانيا"، وذلك في تغريدة عبر تويتر.وشدد على أن "مزاعم إرسال صواريخ إيرانية الى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها من الصحة"، مشيرا الى وجود "تعاون في المجال الدفاعي مع موسكو، الا أن سياستنا بالتأكيد ليست إرسال الأسلحة والطائرات المسيّرة ضد أوكرانيا".