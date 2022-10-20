أخبار دولية
20 تشرين الأول 2022 - 10:50
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روسيا تستعيد 38 طفلاً من مخيمات الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا

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روسيا تستعيد 38 طفلاً من مخيمات الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا
Lebanon News
سلّمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الخميس 38 طفلاً روسياً من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الى وفد رسمي من بلادهم، وفق ما أعلن مسؤول محلي.
 
     
وقال مسؤول في هيئة الخارجية التابعة للإدارة الذاتية خالد ابراهيم خلال مؤتمر صحافي في مدينة القامشلي "تم تسليم 38 طفلاً الى الوفد الروسي، غالبيتهم من الأيتام".
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وتمّ نقل الأطفال من مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة الى مطار القامشلي الذي تديره الحكومة السورية، وسط انتشار للقوات الروسية التي واكبت صعودهم الى الطائرة، وفق مراسلي فرانس برس.
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