بايدن سيسحب المزيد من الإحتياط الإستراتيجي من النفط

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نادرًا ما كان الرؤساء الأميركيون يلجأون للاحتياطي النفطي الاستراتيجي منذ إنشائه عام 1975، إلا في حالات الضرورة القصوى!فعلى مر السنوات، إستُخدم بعض هذا المخزون خلال عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الغزو العراقي في العام 1991، وخلال كارثة إعصار كاترينا الذي ضرب ولايات أميركية في العام 2005، وأثناء الربيع العربي في العام 2011 ، عندما توقف تدفق النفط من ليبيا ودول أخرى الى الولايات المتحدة.اليوم، يأتي قرار الرئيس جو بايدن بإستخدام 15 مليون برميل من الإحتياطي الاستراتيجي لضخّها في السوق الأميركية الداخلية إعتباراً من مطلع كانون الأول بهدف خفض أسعار المحروقات المتوقع أن تشهد إرتفاعات تاريخية في تشرين الثاني المقبل، موعد البدء بتنفيذ قرار دول أوبك+ بخفض الانتاج النفطي بواقع مليوني برميل يوميا.