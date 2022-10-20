أخبار دولية
20 تشرين الأول 2022 - 14:43
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انتقادات لشولتس لدعمه المفترض لمشروع استثمار صيني في مرفأ بهامبورغ

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انتقادات لشولتس لدعمه المفترض لمشروع استثمار صيني في مرفأ بهامبورغ
Lebanon News
واجه المستشار الألماني أولاف شولتس وابلا من الانتقادات الخميس عقب تقرير إعلامي اتهمه بالتخطيط للدفع قدما بمشروع استثمار صيني في مرفأ في هامبورغ رغم تحفظات من حكومته.
 
     
ومن المقرر أن تحصل الشركة الصينية العملاقة للشحن كوسكو، على حصة بنسبة 35 بالمئة في مرفأ حاويات في هامبورغ، في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي لكن الحكومة الفدرالية لم توافق عليه بعد.
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وذكرت هيئتا البث الألمانيتان "إن دي آر و"دبليو دي آر" الخميس أن المستشارية تخطط للموافقة على الاتفاق رغم معارضة ست وزارات مختلفة في حكومة شولتس الائتلافية مع الخضر والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي.
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