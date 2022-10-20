إسرائيل تبدي "قلقا عميقا" بشأن العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عن "قلق عميق" بشأن العلاقات العسكرية الإيرانية مع روسيا خلال مكالمة هاتفية الخميس مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.وجاء في بيان صادر عن مكتب لبيد أنه تم خلال المكالمة التي جرت مساءً "إطلاعه على آخر تطورات الحرب في أوكرانيا وأكد أن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني".وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي أكد "قلقه العميق حيال العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا".وبحسب مسؤول إسرائيلي تحدث لوكالة فرانس برس وطلب عدم كشف هويته، يشير تصريح لبيد إلى نقل مفترض لطائرات مسيّرة إيرانية إلى روسيا.من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمع "أدلة" تظهر أن الطائرات المسيّرة التي استخدمتها روسيا في حربها في أوكرانيا زودتها بها إيران وفرضت عقوبات على أفراد وكيان إيرانيين.ونفت روسيا وإيران بشدة الأربعاء في الأمم المتحدة هذا الاتهام.والأربعاء أيضا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح، بعد تحذير موسكو من إمداد كييف بأسلحة إسرائيلية.وقال غانتس: "سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير. سنواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه ولن نقدم أنظمة أسلحة".ودعت أوكرانيا إسرائيل سابقا إلى دعمها ضد روسيا التي تقيم معها الدولة العبرية علاقات وثيقة.وحصرت السلطات الإسرائيلية حتى الآن تعاونها مع أوكرانيا في المساعدات الإنسانية وشحنات معدات غير فتاكة من أجل الحفاظ على العلاقات مع موسكو.كما باتت إسرائيل ملاذا لمنتقدي الكرملين، وانتقل إليها أيضا مشاهير روس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط.