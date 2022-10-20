الولايات المتحدة تندد بالمصالحة بين سوريا وحركة حماس

الإعلان

حذّرت الولايات المتحدة من أي تطبيع للعلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أن مصالحته مع حركة حماس الفلسطينية تظهر "عزلته".واستقبل الرئيس السوري الأربعاء وفدا من الحركة الإسلامية الفلسطينية، وهو يستعيد العلاقات مع العالم العربي تدريجيا بعد أن انتصر إلى حد كبير في الحرب الدامية المستمرة منذ 11 عاما.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته".واعتبر أن "هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".وقال: "سنواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة ارهابية مثل حماس".وتحالفت حماس التي تسيطر على قطاع غزة طويلا مع سوريا لكنها اتخذت مسافة منها عام 2012 مستنكرة قمع الاحتجاجات.وتأتي زيارة دمشق كذلك في ظل تحسن العلاقات بين حماس وحزب الله بوساطة إيرانية.وزار الأسد في آذار الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تطبيع دانته الولايات المتحدة الشريك الوثيق لدول الخليج العربية.