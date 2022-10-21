أخبار دولية
21 تشرين الأول 2022 - 00:34
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لولا "متأكد" من فوزه في الإنتخابات الرئاسية البرازيلية

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لولا &quot;متأكد&quot; من فوزه في الإنتخابات الرئاسية البرازيلية
Lebanon News
أقر لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح الأوفر حظًا في الإنتخابات الرئاسية البرازيلية، الخميس بأن تزايد شعبية الرئيس الحالي جايير بولسونارو في الإستطلاع الأخير يعد علامة تحذير، لكنه أشار إلى أنه "متأكد" من فوزه في 30 تشرين الأول.
 
ونشر معهد داتافولها إستطلاعًا الأربعاء وضع لولا في مقدمة نوايا التصويت (49 بالمئة) مقابل 45 بالمئة لبولسونارو مع وجود هامش خطأ لصالح الأخير.
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وقال الرئيس اليساري الأسبق (2003-2010) في مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو الخميس: "الإستطلاع يمثل علامة تحذير لنا فقط". 
 
وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنفوز في الإنتخابات... يبدو لي أنه من المستحيل أن يقلص (بولسونارو) الفارق في غضون أسبوع، حتى مع الأشياء المجنونة التي يفعلها والأكاذيب التي يرددها".
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