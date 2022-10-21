أخبار دولية
21 تشرين الأول 2022 - 00:48
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بايدن ينتقد الجمهوريين لاقتراحهم إمكانية تقليص المساعدات المالية الأميركية لأوكرانيا

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بايدن ينتقد الجمهوريين لاقتراحهم إمكانية تقليص المساعدات المالية الأميركية لأوكرانيا
Lebanon News
إنتقد الرئيس الأميركي جو بايدن الحزب الجمهوري مساء الخميس، متهمًا إياه بالرغبة في تقليص الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا في حال فوز الحزب في الإنتخابات التشريعية في تشرين الثاني. 
     
وقال بايدن خلال جولة له في ولاية بنسلفانيا التي تعد محورية في إنتخابات التجديد النصفي: "يقولون إنهم إذا فازوا، فمن المحتمل ألا يستمروا في تمويل أوكرانيا".
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وأضاف الزعيم الديمقراطي: "هؤلاء الناس لا يفهمون. هذا يتجاوز أوكرانيا. هذه أوروبا الشرقية. هذا الناتو"، مشيرًا إلى أن "الجمهوريين ليس لديهم أي فهم للسياسة الخارجية الأميركية".
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