السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجلاؤهم!

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اتّهمت السلطات الموالية لموسكو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا الجمعة القوات الأوكرانية بقتل أربعة أشخاص عبر قصف جسر أنتونيفسكي فوق نهر دنيبر، الذي كان يُستخدم لعمليات إجلاء مدنيين.وقال نائب رئيس الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون كيريل ستريموسوف على تطبيق تلغرام "قُتل أربعة أشخاص"، مضيفًا "مدينة خيرسون، مثل القلعة، تستعدّ للدفاع عن نفسها".وحثت القوات الموالية لروسيا المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر فيما تشنّ القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا. وتصف كييف هذا النوع من إجلاء السكان بأنه "تهجير".وكانت إدارة الاحتلال الروسية قد قالت في وقت سابق إن كييف أطلقت "12 (صاروخًا بعيد المدى) من طراز هيمارس على نقطة عبور مدنية قرب جسر أنتونوفسكي" وإن الدفاع الجوي الروسي أسقط 11 صاروخًا.وبثّ التلفزيون الروسي صور سيارة متضررة وازدحام مروري للمركبات التي تنتظر عبور النهر.