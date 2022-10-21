أخبار دولية
21 تشرين الأول 2022 - 03:48
Back

السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجلاؤهم!

السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجلاؤهم! Lebanon, news ,lbci ,أخبار كييف,روسيا,السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجلاؤهم!
episodes
السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجلاؤهم!
Lebanon News
اتّهمت السلطات الموالية لموسكو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا الجمعة القوات الأوكرانية بقتل أربعة أشخاص عبر قصف جسر أنتونيفسكي فوق نهر دنيبر، الذي كان يُستخدم لعمليات إجلاء مدنيين.

وقال نائب رئيس الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون كيريل ستريموسوف على تطبيق تلغرام "قُتل أربعة أشخاص"، مضيفًا "مدينة خيرسون، مثل القلعة، تستعدّ للدفاع عن نفسها".
الإعلان

وحثت القوات الموالية لروسيا المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر فيما تشنّ القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا. وتصف كييف هذا النوع من إجلاء السكان بأنه "تهجير".

وكانت إدارة الاحتلال الروسية قد قالت في وقت سابق إن كييف أطلقت "12 (صاروخًا بعيد المدى) من طراز هيمارس على نقطة عبور مدنية قرب جسر أنتونوفسكي" وإن الدفاع الجوي الروسي أسقط 11 صاروخًا.

وبثّ التلفزيون الروسي صور سيارة متضررة وازدحام مروري للمركبات التي تنتظر عبور النهر.
الإعلان
إقرأ أيضاً