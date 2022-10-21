تنصيب الانقلابي إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً في بوركينا فاسو

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نصّب المجلس الدستوري في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً، بعدما وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في 30 أيلول، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.وقال تراوري رافعاً يده اليمنى لتأدية اليمين أمام المجلس الدستوري: "أُقسم أمام شعب بوركينا فاسو وعلى شرفي بأن أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية والقوانين في بوركينا فاسو".وتراوري هو الانقلابي الثاني الذي ينصّبه المجلس الدستوري خلال ثمانية أشهر، بعد تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب وقع في نهاية كانون الثاني، قبل أن يتعرّض بدوره لانقلاب في 30 أيلول في هذا البلد الذي يقوّضه العنف الجهادي.قبل ساعات على التنصيب، كان هناك تواجد كبير لقوات الأمن حول مقر المؤسسة في واغادوغو، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.وقد نُصّ على هذا التنصيب في الشرعة الانتقالية التي تبنّتها الأسبوع الماضي الجلسات الوطنية التي تجمع القوات الحيوية في البلاد، والتي اختارت بالإجماع الكابتن تراوري رئيساً للمرحلة الانتقالية ورئيساً للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلّحة الوطنية.وتشير المادة الرابعة من هذه الشرعة إلى أنّ ولاية الرئيس الانتقالي تنتهي مع تنصيب الرئيس المنبثق من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تموز 2024.وفي 24 كانون الثاني، أطاح عسكريون بقيادة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الرئيس روش مارك كريستيان كابوري المتهم بالعجز في مواجهة الهجمات الجهادية التي تضاعفت في بوركينا فاسو.ولكن هذه الهجمات لم تتوقف منذ ثمانية أشهر. وفي مواجهة التدهور المستمر للوضع، وقع انقلاب جديد في 30 أيلول حمل إلى السلطة الكابتن الشاب إبراهيم تراوري.