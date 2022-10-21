السلطات الروسية: أربعة قتلى بينهم صحافيان في قصف على خيرسون

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أكدت السلطات الروسية الجمعة مقتل أربعة أشخاص بينهم صحافيان في قصف ليلي على جسر في مدينة خيرسون الخاضعة للاحتلال الروسي في جنوب أوكرانيا، في حين نفت كييف شن هذه الضربة.وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالتحقيقات الجنائية الرئيسية في بيان إن "قافلة من المدنيين" تعرضت لقصف أوكراني أثناء عبورها نهر دنيبر المحاذي لخيرسون حيث تجري عمليات لإجلاء المدنيين مع تقدم الجيش الأوكراني.ووفقا للجنة، قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص "بينهم صحافيان كانا مع السكان"، وأصيب 13 آخرون. ولم ترد تفاصيل بعد عن هوية الصحافيين القتيلين.