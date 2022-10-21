أخبار دولية
21 تشرين الأول 2022 - 11:16
Back

السلطات الروسية: أربعة قتلى بينهم صحافيان في قصف على خيرسون

السلطات الروسية: أربعة قتلى بينهم صحافيان في قصف على خيرسون Lebanon, news ,lbci ,أخبار على خيرسون,السلطات الروسية: أربعة قتلى بينهم صحافيان في قصف,السلطات الروسية: أربعة قتلى بينهم صحافيان في قصف على خيرسون
episodes
السلطات الروسية: أربعة قتلى بينهم صحافيان في قصف على خيرسون
Lebanon News
     
أكدت السلطات الروسية الجمعة مقتل أربعة أشخاص بينهم صحافيان في قصف ليلي على جسر في مدينة خيرسون الخاضعة للاحتلال الروسي في جنوب أوكرانيا، في حين نفت كييف شن هذه الضربة. 
 
     
وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالتحقيقات الجنائية الرئيسية في بيان إن "قافلة من المدنيين" تعرضت لقصف أوكراني أثناء عبورها نهر دنيبر المحاذي لخيرسون حيث تجري عمليات لإجلاء المدنيين مع تقدم الجيش الأوكراني. 
الإعلان
 
     
ووفقا للجنة، قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص "بينهم صحافيان كانا مع السكان"، وأصيب 13 آخرون. ولم ترد تفاصيل بعد عن هوية الصحافيين القتيلين. 
الإعلان
إقرأ أيضاً