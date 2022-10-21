تفكيك شبكة عراقية-كردية في فرنسا لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا

الإعلان

قبضت السلطات الفرنسية شمال البلاد هذا الأسبوع على ستة أعضاء في شبكة عراقية-كردية لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا، قدُّرت أرباحها بأكثر من 1,6 مليون يورو، وفق ما أكدت مصادر في الشرطة الجمعة لوكالة فرانس برس.استند التحقيق الذي بدأ في نهاية تموز الى "معلومات استخباراتية بريطانية" سمحت بكشف "مسارات إرسال معدات للإبحار من تركيا"، إلى مخزن في دواي، وفق ما أفاد جان أرفيو نائب رئيس "أوكريست"، المكتب المركزي المتخصّص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.وأوضح أورفيو أن عمليات مراقبة طويلة الأمد "كشفت وجود تنظيم" يعرض "قوارب، ومحرّكات، وسترات نجاة، ومضخات، ومعدّات" مثل خزانات الوقود، تلبيةً لاحتياجات الجماعات الإجرامية التي تنظم رحلات غير شرعية لعبور قناة المانش، وتنطلق غالبًا من منطقة أوي-بلاج في فرنسا.