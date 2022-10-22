الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو يعين رئيسا للوزراء

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عيّن الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو ابراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية أيلول، المحامي أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا البالغ 64 عاما، رئيسا للوزراء الجمعة.وجاء في مرسوم تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي أنه تم "تعيين أبولينير يواكيم كيلييم دي تيمبيلا رئيسا للوزراء".ويرأس كييليم دي تيمبيلا مركز البحوث الدولية والاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية. وهو حائز دكتوراه في القانون، وتدرب في نيس حيث درّس أيضًا. وهو مؤلف الكثير من الكتب منها "توماس سانكارا والثورة في بوركينا فاسو - تجربة تنمية متمحورة حول الذات".ونصّب المجلس الدستوري في بوركينا فاسو الجمعة الكابتن تراوري رئيسا انتقاليا، بعدما وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في 30 أيلول، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.وقال تراوري رافعا يده اليمنى لتأدية اليمين أمام المجلس الدستوري "أُقسم أمام شعب بوركينا فاسو وبشرفي بأن أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية والقوانين" في بوركينا فاسو.وتراوري هو الانقلابي الثاني الذي ينصّبه المجلس الدستوري خلال ثمانية أشهر، بعد تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في نهاية كانون الثاني، قبل أن يتعرّض بدوره لانقلاب في 30 أيلول في هذا البلد الذي يقوّضه العنف الجهادي.