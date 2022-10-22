وزراء خارجية رابطة آسيان يعقدون اجتماعا طارئا بشأن بورما

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يعقد وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اجتماعا طارئا في جاكرتا الأسبوع المقبل لمناقشة النزاع في بورما قبل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية الجمعة.ورابطة دول جنوب شرق آسيا التي من المقرر أن تعقد اجتماعها في تشرين الثاني في بنوم بنه قادت حتى الآن جهودا غير مثمرة لحل النزاع في بورما منذ الانقلاب العسكري ضد حكومة أونغ سان سو تشي في شباط 2021.وصرح دبلوماسي إندونيسي لوكالة فرانس برس بأن عقد "اجتماع خاص هو أمر ضروري لأن هناك قضايا محددة ستتم مناقشتها قبل اجتماع قادة (آسيان)".ولم يُحرز تقدم يُذكر منذ الخطة التي وُضعت في نيسان 2021 ودعت إلى إنهاء العنف وزيادة المساعدات الإنسانية وإلى حوار بين الجيش البورمي والحركة المناهضة للانقلاب.