أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 07:50
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لجنة التحقيق البرلمانيّة في الهجوم على مبنى الكابيتول تطلب من ترامب المثول أمامها يوم 14 تشرين الثاني

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Lebanon News
في كل مرة تسقط ورقة من اوراق دونالد ترامب في اتهامه بالحث على الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن يسأل الرئيس السابق.. لماذا الآن؟ 
 
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