أخبار دولية 22 تشرين الأول 2022 - 07:50 22/10/2022 07:50:00 لجنة التحقيق البرلمانيّة في الهجوم على مبنى الكابيتول تطلب من ترامب المثول أمامها يوم 14 تشرين الثاني

لجنة التحقيق البرلمانيّة في الهجوم على مبنى الكابيتول تطلب من ترامب المثول أمامها يوم 14 تشرين الثاني

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في كل مرة تسقط ورقة من اوراق دونالد ترامب في اتهامه بالحث على الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن يسأل الرئيس السابق.. لماذا الآن؟ الإعلان

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