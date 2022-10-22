الرئيس الكولومبي يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركرية (سي آي إيه) وليام بيرنز في بوغوتا خلال اجتماع مغلق بين "الأعداء" السابقين.وكتب بيترو في تغريدة أرفقها بصورة للرجلين وهما يتصافحان "قبل عقود، كان من الممكن أن نكون أعداء، واليوم أعطيه أرجوحة شبكية وكيساً من البانيلا" وهي مادة للتحلية مستخرجة من قصب السكر.وكان الاجتماع بين بيرنز وبيترو مغلقاً ولم يتم الكشف عن تفاصيل المواضيع التي تمت مناقشتها.وغوستافو بيترو أول رئيس يساري كولومبي انتخب هذا الصيف. وهو متمرد سابق في حركة (ام-19) اليسارية المتطرفة التي وقعت اتفاقية سلام في عام 1990.وغادر إلى أوروبا لفترة قبل أن يعود إلى البلاد ليصبح عضوًا في البرلمان، ثم رئيساً لبلدية بوغوتا (2012-2015). وقد تولى في 7 آب رئاسة كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة في أميركا الجنوبية منذ عقود.وبيترو الذي انتقد بعض السياسات الأميركية، مثل الحرب "الفاشلة" على المخدرات، التقى منذ بداية ولايته كبار المسؤولين الأميركيين، ولا سيما وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مطلع تشرين الأول في بوغوتا.وندد بيترو بالسياسة القمعية ضد المخدرات وحث واشنطن على وضع خطة جديدة لتجنب الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة والحد من اضطهاد مزارعي الكوكا في الغابة الكولومبية.واتفقت الحكومتان على نهج شامل لمشكلة تهريب المخدرات، بعد أربعة عقود من فشل مكافحة هذه الآفة. وكولومبيا هي أكبر منتج للكوكايين في العالم حيث تعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسي.