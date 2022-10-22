بولسونارو سيتقبل الهزيمة المحتملة في الإنتخابات الرئاسية إذا لم يحدث "شيء غير طبيعي"

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أكد الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو المرشح لإعادة إنتخابه الجمعة أنه سيعترف بهزيمته المحتملة في الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية في 30 تشرين الأول، شرط عدم حدوث "أي شيء غير طبيعي" أثناء التصويت.ورد بولسونارو خلال مقابلة مباشرة على قناة "إس بي تي" سئل خلالها إذا كان سيتقبل النتائج في حال خسارته قائلًا" "اليوم، يقول الجميع أن قبولي في صفوف الشعب يتخطى خصمي الرئيس الأسبق لويس إينياسيو لولا دا سيلفا إلى حد كبير".وأضاف: "لندع ذلك لصناديق الإقتراع ونترك الأمر بيد اللجنة المسؤولة عن شفافية الإنتخابات".