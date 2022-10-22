ميلوني تؤدي اليمين الدستورية في إيطاليا وأوروبا تؤكد استعدادها للتعاون مع حكومتها

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أدّت رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني ووزراؤها، اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في روما لتتولى السلطة بذلك الحكومة الأكثر يمينية والأكثر تشكيكاً بجدوى الاتحاد الأوروبي في إيطاليا منذ 1946.وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ميلوني مؤكدة أنها تأمل حصول "تعاون بناء" مع حكومتها.وكتبت فون دير لايين على تويتر: "نهنئ جورجيا ميلوني على تعيينها رئيسة للوزراء، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب". وأضافت "أتطلع إلى تعاون بناء مع الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات التي يجب أن نواجهها معا".وحضر احتفال أداء اليمين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القصر الجمهوري المطل على روما، والذي شكل مقر إقامة الباباوات في إيطاليا والملوك قبل أن يصبح مقر رئاسة الجمهورية.وأدت ميلوني اليمين الدستورية أولاً مرتديةً بدلة سوداء، وتلاها نائباها في رئاسة الوزراء التابعين للحزبين الشريكين في ائتلافها وهما زعيم الرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني، والعضو البارز في حزب فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني، أنطونيو تاجاني.ووقف الجميع تباعاً أمام الرئيس ماتاريلا لأداء اليمين بالقول: "أقسم أن أكون مخلصًا للجمهورية، وأن أحترم الدستور والقوانين بأمانة، وأن أمارس مهامي لصالح الأمة حصراً".