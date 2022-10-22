إيران تحذّر من الاستفزازات الأوروبية بشأن المسيّرات في أوكرانيا

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حذّرت إيران الدول الأوروبية من مقاربات استفزازية حيالها بعد مطالبة عدد منها الأمم المتحدة بالتحقيق في شأن استخدام روسيا مسيّرات إيرانية الصنع ضد أوكرانيا.وطالبت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الجمعة المنظمة الدولية بتحقيق محايد بشأن هذه الطائرات، في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على الجمهورية الإسلامية على خلفية هذه المسألة.وسبق لطهران أن نفت تزويد موسكو أسلحة لاستخدامها في الحرب، بينما اعتبرت الخارجية الروسية الاتهامات الغربية مسعى للضغط على إيران.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المقاربات الاستفزازية الراهنة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا جزءا من سيناريو سياسي مستهِدف لها.ووصف كنعاني في بيان التحركات الأوروبية الأخيرة بأنها مدمِّرة، مشددا على أن طهران تحتفظ بحق الرد على أي إجراء غير مسؤول في سياق دعم المصالح الوطنية وضمان حقوق الشعب" ولن تترد في الدفاع عن مصالحها.وكرر المتحدث موقفه بلاده الرافض بقوة فرض العقوبات تحت ذرائع واهية لا أساس لها بشأن استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية والمزاعم المطروحة في بيان ألماني وفرنسي وبريطاني مشترك بهذا الشأن.وكانت الرسالة المشتركة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس والموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعت الى تحقيق من جانب فريق الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2231، مبديةً استعدادها لدعم عمل الأمانة العامة لإجراء تحقيقها التقني وغير المتحيز.ويرى الأميركيون والأوروبيون أن تزويد إيران روسيا طائرات مسيّرة، يعدّ انتهاكا لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق بشأن برنامج طهران النووي المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.وأتاح الاتفاق رفع عقوبات دولية عن إيران في مقابل تقييد أنشطتها النووية. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.