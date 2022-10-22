أخبار دولية 22 تشرين الأول 2022 - 09:30 22/10/2022 09:30:18 زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخًا في "هجوم كثيف" على أوكرانيا

زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخًا في "هجوم كثيف" على أوكرانيا

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LBCI News Lebanon

إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو السبت بشن "هجوم كثيف" عبر إطلاق 36 صاروخًا على بلاده ليل الجمعة السبت.



وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الإجتماعي إن "المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجومًا كثيفًا بإطلاق 36 صاروخًا". الإعلان

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