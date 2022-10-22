مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متواصلة

فالقوى السياسية الأساسية في البرلمان أرجأت عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة التي يشكلها محمد السوداني وكانت متوقعة السبت.

عقد جلسة للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة في العراق بات في حكم المؤجل...