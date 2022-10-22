أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 14:41
22/10/2022 14:41:00
مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متواصلة
جلسة التصويت على الثقة بالحكومة العراقية بات في حكم المؤجل
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LBCI News Lebanon
عقد جلسة للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة في العراق بات في حكم المؤجل...
فالقوى السياسية الأساسية في البرلمان أرجأت عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة التي يشكلها محمد السوداني وكانت متوقعة السبت.
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