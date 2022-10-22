أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 14:41
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مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متواصلة

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Lebanon News
عقد جلسة للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة في العراق بات في حكم المؤجل...
 
فالقوى السياسية الأساسية في البرلمان أرجأت عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة التي يشكلها محمد السوداني وكانت متوقعة السبت.
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