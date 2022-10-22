اوكرانيا في مرمى الصواريخ الروسية وانقطاع الكهرباء عن المنازل

تصعيد اوكراني - روسي

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LBCI News Lebanon

اوكرانيا هدفا لهجوم روسي كثيف بواسطة الصواريخ، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



اما اهداف الضربات الروسية فهي مرافق الطاقة في جميع أنحاء البلاد ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل في مناطق مختلفة.