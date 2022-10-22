أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 14:04
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اوكرانيا في مرمى الصواريخ الروسية وانقطاع الكهرباء عن المنازل

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Lebanon News
اوكرانيا هدفا لهجوم روسي كثيف بواسطة الصواريخ، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اما اهداف الضربات الروسية فهي مرافق الطاقة في جميع أنحاء البلاد ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل في مناطق مختلفة.
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