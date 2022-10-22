أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 14:04
22/10/2022 14:04:00
اوكرانيا في مرمى الصواريخ الروسية وانقطاع الكهرباء عن المنازل
تصعيد اوكراني - روسي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء, روسيا,اوكرانيا,تصعيد اوكراني - روسي
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
اوكرانيا هدفا لهجوم روسي كثيف بواسطة الصواريخ، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
اما اهداف الضربات الروسية فهي مرافق الطاقة في جميع أنحاء البلاد ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل في مناطق مختلفة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
اوكرانيا
روسيا
الكهرباء
إقرأ أيضاً