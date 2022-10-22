أخبار دولية
22 تشرين الأول 2022 - 14:24
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إفتتاح فعالية "فوق الخيال" في الرياض... والحدث يدخل غينيس

إفتتاح فعالية "فوق الخيال" في الرياض... والحدث يدخل غينيس Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرياض,السعودية,إفتتاح فعالية "فوق الخيال" في الرياض... والحدث يدخل غينيس
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Lebanon News
في الاسم .. فوق الخيال..

في المضمون .. تخطى افتتاح موسم الرياض هذا العام الخيال بأشواط كثيرة. 

افتتاح ادخل العاصمة السعودية في كتاب غينيس بعدما تضمن أكبر عرض بالطائرات المسيرة الدرونز شهده العالم حتى الآن.
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