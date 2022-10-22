إفتتاح فعالية "فوق الخيال" في الرياض... والحدث يدخل غينيس

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LBCI News Lebanon

في الاسم .. فوق الخيال..



في المضمون .. تخطى افتتاح موسم الرياض هذا العام الخيال بأشواط كثيرة.



افتتاح ادخل العاصمة السعودية في كتاب غينيس بعدما تضمن أكبر عرض بالطائرات المسيرة الدرونز شهده العالم حتى الآن.