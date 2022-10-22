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22 تشرين الأول 2022 - 14:24
22/10/2022 14:24:00
إفتتاح فعالية "فوق الخيال" في الرياض... والحدث يدخل غينيس
إفتتاح فعالية "فوق الخيال" في الرياض... والحدث يدخل غينيس
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LBCI News Lebanon
في الاسم .. فوق الخيال..
في المضمون .. تخطى افتتاح موسم الرياض هذا العام الخيال بأشواط كثيرة.
افتتاح ادخل العاصمة السعودية في كتاب غينيس بعدما تضمن أكبر عرض بالطائرات المسيرة الدرونز شهده العالم حتى الآن.
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