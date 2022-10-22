قتيل في احتجاجات تطالب بإحصاء مبكر للسكّان في بوليفيا

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أسفرت مواجهات وقعت في الشوارع في بوليفيا، في اليوم الأول من احتجاجات وتظاهرات مطالِبة بإحصاء مبكر للسكّان، عن مقتل شخص السبت في بويرتو كويجارو بالقرب من الحدود البرازيلية، حسبما أعلنت الحكومة.ويُسهم التعداد في إعادة احتساب توزيع مقاعد الكونغرس والموارد العامة.غير أنّ منطقة سانتا كروز،المحرّك الاقتصادي لبوليفيا والأكثر اكتظاظاً بالسكان والتي تحكمها المعارضة اليمينية، ترى أنّها حُرمت بسبب التعداد السابق الذي يعود إلى أكثر من عشرة أعوام.والضحية بابلو تابورغا كان واحداً من السكّان الذين حاولوا منع قطع جسرٍ من قبل معارضي الحكومة اليسارية. وأظهرت صور تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مواجهات عنيفة بالحجارة والعصي والمفرقعات، في شوارع بويرتو كويجارو حيث توجّه معارضو الحكومة لإغلاق جسر قبل أن يصدّهم السكّان.وقالت أرملة الضحية للتلفزيون الرسمي إنّ أشخاصاً يروّجون للإضراب "قدِموا حاملين قنابل يدوية وعصيا"، مضيفة "في لحظة ما، تعرّض زوجي للضرب بالعصي من قبل عدّة أشخاص". وأشارت إلى أن تابورغا نُقل إلى مستشفى محليّ، حيث توفي في وقت لاحق.