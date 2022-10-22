إردوغان يقترح إجراء استفتاء على تضمين الدستور حق ارتداء الحجاب

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اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.وقال إردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، "إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء... دع الأمة تتخذ القرار".وأعرب كيليجدار أوغلو مساء السبت عن رفضه فكرة إجراء استفتاء.واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023. وتركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.ورفعت حكومة إردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.