موسم الأمطار يتسبب في مصرع نحو 200 شخص وتشريد أكثر من 300 الف في النيجر

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تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل على النيجر منذ حزيران والفيضانات الشديدة الناجمة عنها في مقتل 195 شخصا وتشريد أكثر من 322 ألف شخص، مما يجعل موسم الأمطار هذا العام من أكثرها فتكا في تاريخ البلاد التي يسودها عادة مناخ جاف.وبحسب محصلة شبه نهائية، تسببت الفيضانات في مقتل 195 شخصا في مختلف أنحاء البلاد في 21 تشرين الأول بينهم 136 في انهيار منازل و59 غرقا، بحسب أرقام خدمة الدفاع المدني التي تلقتها وكالة فرانس برس السبت. وأصيب نحو 211 شخصا وتشرد 322286 آخرون.ومع اقتراب موسم الأمطار من نهايته، ارتفعت الحصيلة على مر الأسابيع: فقد تحدثت الحصيلة السابقة بتاريخ 4 تشرين الاولعن 192 حالة وفاة وتشريد 263671 شخصا و211 جريحا.والمناطق الأكثر تضررا هي مارادي (وسط جنوب) مع 74 قتيلا وزيندر (وسط شرق) 64 قتيلا ودوسو(جنوب غرب)27 قتيلا وتاهوا (غرب)18 قتيلا. وكانت نيامي العاصمة النيجيرية التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة في منأى نسبيا مع مصرع شخصين وتشريد أكثر من 1300 شخص.كما دمرت الأمطار كليا أو ألحقت أضرارا بأكثر من 30 ألف منزل و83 قاعة دراسة وستة مراكز رعاية طبية و235 مخزنا للحبوب. كما نفق ما يقارب 700 رأس من الماشية.فيما توقف هطول الأمطار على البلاد، غمرت مياه نهر كومادوغو يوبي أحياء ديفا المدينة الكبرى في جنوب شرق النيجر - مسرح العنف الجهادي - مطلع الأسبوع.