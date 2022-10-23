العثور على جثتين بعد فقدان طائرة على متنها خمسة ألمان في كوستاريكا

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عثر على جثتين قبالة بويرتو ليمون بشرق كوستاريكا حيث تحطمت طائرة صغيرة على متنها خمسة ألمان في البحر الكاريبي، حسبما أعلن وزير الأمن العام خورخي توريس.وقال توريس: "وجدنا أجزاء من الطائرة حَمَلتها التيارات"، فضلا عن العثور على جثتين تعود إحداهما لقاصر بينما الثانية هي أشلاء شخص بالغ.وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تعط وزارة الخارجية الألمانية أي معلومات عن هويات الضحايا.وفقدت طائرة صغير اقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا الجمعة، وفق ما أعلن توريس.وقال توريس: "تلقينا إنذارا يتعلق باختفاء طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد.وأشار المسؤول في تسجيل فيديو نشرته وزارته، الى ان "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية هم على متن الطائرة".وقال: "الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي" لتحديد موقعها.وأوضح أن الطائرة فقدت الساعة 18,00 الجمعة (السبت 00,00 ت غ).وأعلن وزير الأمن العام أنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب حلول الليل و"سوء الأحوال الجوية" وإنها استؤنفت السبت.