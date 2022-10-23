شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

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LBCI News Lebanon

حصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته.



وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار 2023.

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ووعد شي جينبينغ بـ"العمل بجدّ". وقال شي للصحافيين في قصر الشعب في بكين: "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي"، متعهدا بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا".

وبعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي، عيّن الرئيس الصيني حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين.



ومن الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.