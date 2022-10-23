مقتل ناشط فلسطيني في انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية المحلتة

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قتل ناشط فلسطيني الأحد في انفجار عبوة ناسفة في البلدة القديمة في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل في اغتياله فيما رفض الجيش التعليق على الحادثة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل تامر الكيلاني (33 عاما) من دون التطرق إلى ظروف الحادثة.وقالت في بيان إن بمقتل الكيلاني "ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 177 شهيداً، بينهم 51 في قطاع غزة".وكانت مجموعة "عرين الاسود" التي أسسها حديثا عدد من النشطاء الفلسطينيين في البلدة القديمة لمدينة نابلس أعلنت مقتل تامر الكيلاني "أحد أشرس مقاتلي مجموعة عرين الأسود".وقالت المجموعة التي ذاع صيتها مؤخرا في بيان لها إن الكيلاني قتل نتيجة انفجار عبوة "تي إن تي" لاصقة وضعها "الاحتلال الغادر".ونشرت المجموعة مقاطع فيديو قالت إنها لعميل لإسرائيل استخدمته لاغتيال الكيلاني. وأظهرت المقاطع شخصا يركن دراجه نارية مفخخة في الطريق التي مر منها الكيلاني.وأكد مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس أن الكيلاني قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة.وتجمع فلسطينيون في البلدة القديمة في نابلس حول بقايا دراجة نارية متفحمة يبدو أنها كانت مفخخة.وفي بيان لها، وصفت حركة فتح في مدينة نابلس مقتل الكيلاني بأنه "عملية اغتيال جبانة" و"جريمة نكراء".ورفض الجيش الإسرائيلي تأكيد علاقته بمقتل الكيلاني، غير أن متحدث باسمه قال إن الكيلاني "ضالع في هجمات على أهداف إسرائيلية" وهو أسير سابق لدى إسرائيل أمضى "سنوات" على ما أكد نادي الأسير الفلسطيني.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل عملياته في أي وقت وأي مكان تنطلق منه هجمات ضد إسرائيل".