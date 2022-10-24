كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية بعد الاشتباه في توغل حدودي لسفينة كورية شمالية

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أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر اليوم، بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأفادت تقارير بأن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3,42 صباحا، لكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفق ما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، بحسب يونهاب.وذكرت الوكالة نقلا عن جيش كوريا الشمالية أن الجيش الشعبي الكوري زعم أن سفينة عسكرية كورية جنوبية انتهكت الحدود بعد دقائق عدة، ما دفع بالجيش الشعبي الى إطلاق 10 عيارات تحذيرية باتجاهها ردا على ذلك.