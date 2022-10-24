واشنطن ردا على موسكو: أوكرانيا لا تعد لاستخدام "قنبلة قذرة"

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أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض أن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، هي "خاطئة بوضوح".وشددت أدريين واتسون في بيان، على أن الولايات المتحدة ترفض "الادعاءات الخاطئة بوضوح لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لجهة أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها".ونبهت الى أن "العالم لن يكون غبيا في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد".وخلال محادثات هاتفية الأحد مع نظرائه البريطاني والفرنسي والتركي، أعرب شويغو عن "مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال "قنبلة قذرة"".ورفض الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية. وقال: "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا: إن روسيا سبق أن اعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن".وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث أيضا الأحد مع نظيره الروسي سيرغي شويغو بناء على طلب الأخير. وفي هذه المكالمة الهاتفية، رفض أوستن "أي عذر لتصعيد من الجانب الروسي"، بحسب ما قال البنتاغون الذي لم يأت بشكل مباشر على ذكر الاتهامات بالإعداد لـ"قنبلة قذرة".كما أشار الوزير الأميركي إلى أهمية "التواصل المستمر" في سياق الحرب في أوكرانيا.