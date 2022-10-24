هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟

24 تشرين الأول 2022 - 13:57 24/10/2022 13:57:00

هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟

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LBCI News Lebanon

هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟



بالنسبة للولايات المتحدة، فإن طهران باتت منخرطة مباشرة على الأرض بتوفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية أوكرانية.