أخبار دولية
24 تشرين الأول 2022 - 13:57
24/10/2022 13:57:00
هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟
هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟
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LBCI News Lebanon
هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن طهران باتت منخرطة مباشرة على الأرض بتوفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية أوكرانية.
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