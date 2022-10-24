أخبار دولية
24 تشرين الأول 2022 - 13:57
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هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟

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Lebanon News
هل باتت إيران منخرطة بالحرب في أوكرانيا؟

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن طهران باتت منخرطة مباشرة على الأرض بتوفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية أوكرانية.
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