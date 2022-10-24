زيلينسكي ينتقد حياد إسرائيل حيال "التحالف" الروسي-الإيراني في أوكرانيا

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إنتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين الحياد الذي تلتزمه إسرائيل منذ غزو روسيا لبلاده، والذي أتاح في رأيه قيام "تحالف" بين موسكو وطهران يتجلى خصوصًا في تزويد الجيش الروسي مسيرات إيرانية.وقال زيلينكسي في مداخلة خلال مؤتمر نظمته صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "لم يكن لهذا التحالف بكل بساطة أن يقوم لو اتخذ سياسيوكم قرارًا في تلك الآونة، القرار الذي طالبنا به"، في إشارة إلى مطالبة كييف بأن تحظى بدعم الدولة العبرية في مواجهة روسيا.واعتبر أن هذا التقارب بين موسكو وطهران بات ممكنًا بعد "القرار الإسرائيلي بعدم إزعاج الكرملين" إعتبارًا من عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، حفاظًا على العلاقات الدبلوماسية الجيدة.