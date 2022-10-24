أوكرانيا تتهم روسيا بتعمد تأخير 165 سفينة شحن للحبوب

الإعلان

إتهمت أوكرانيا روسيا الإثنين بتعمد تأخير أكثر من 165 سفينة لشحن الحبوب من خلال تمديد عمليات التدقيق التي تجرى تطبيقًا لإتفاق مبرم بشأن هذه الإمدادات الحيوية لبلدان عدة في إفريقيا وآسيا.وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أنه "منذ 14 تشرين الأول 2022، قام مفتشو روسيا المنتدبون للعمل في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بتوسيع نطاق تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتلقي الحبوب أو التي سبق أن حملت والمبحرة إلى وجهتها النهائية".وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك، هناك 165 سفينة عالقة في طابور إنتظار قرب مضيق البوسفور، وهذا العدد يزداد يوميًا"، منددة بتأخير دوافعه سياسية.