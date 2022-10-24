أخبار دولية
24 تشرين الأول 2022 - 17:41
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توقيف مشتبه به في مطار بغداد في قضية سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب

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توقيف مشتبه به في مطار بغداد في قضية سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب
Lebanon News
أوقفت القوات الأمنية العراقية الاثنين في مطار بغداد رجل أعمال متهمًا بالتورط في قضية سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق، كما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.
     
وأثارت هذه القضية التي خرجت إلى الإعلام منتصف تشرين الأول جدلًا واسعًا في العراق الغني بالنفط لكنه يعاني فسادًا مزمنًا. 
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وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار جرى سحبه بين أيلول 2021 وآب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي عبر 247 صكًا ماليًا، حرر إلى خمس شركات قامت بصرفه نقدًا مباشرة. 
     
وذكر البيان الصادر عن وزير الداخلية عثمان الغانمي أنه جرى إلقاء القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة.
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