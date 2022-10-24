القضاء الفرنسي يوجه الإتهام إلى عشر نساء أعادتهن باريس من سوريا

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تم توجيه الإتهام بالإنتماء إلى منظمة جرمية إرهابية إلى عشر من النساء اللواتي تمت إعادتهن إلى فرنسا الأسبوع الماضي من مخيمات إحتجاز الجهاديين في سوريا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس.والنساء اللواتي كانت قد صدرت بحقهن مذكرة بحث وتحر كن قد وضعن قيد التوقيف الإحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية.ووجهت إلى إحداهن تهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.كما تم توجيه الإتهام إلى بعضهن بالتهرب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر.