أخبار دولية
25 تشرين الأول 2022 - 02:12
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وصول الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إلى كييف في زيارة مفاجئة

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وصول الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إلى كييف في زيارة مفاجئة
Lebanon News
وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف، حسبما أفاد المتحدث باسمه وكالة فرانس برس، مؤكداً زيارته المفاجئة لأوكرانيا.
      
وقال شتاينماير، وفق ما جاء في نص أرسله المتحدث باسمه: "أتطلّع إلى لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف".
 
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