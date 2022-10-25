أخبار دولية
25 تشرين الأول 2022 - 02:12
25/10/2022 02:12:31
وصول الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إلى كييف في زيارة مفاجئة
وصول الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إلى كييف في زيارة مفاجئة
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LBCI News Lebanon
وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف، حسبما أفاد المتحدث باسمه وكالة فرانس برس، مؤكداً زيارته المفاجئة لأوكرانيا.
وقال شتاينماير، وفق ما جاء في نص أرسله المتحدث باسمه: "أتطلّع إلى لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف".
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