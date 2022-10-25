أخبار دولية
25 تشرين الأول 2022 - 02:17
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منظمة العفو الدولية تحض المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة

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منظمة العفو الدولية تحض المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة
Lebanon News
دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية الى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة على يد قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على السواء خلال نزاعهما الدامي في شهر آب الماضي.
     
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد أصدرته إن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينيا قتلوا خلال النزاع الذي استمر ثلاثة أيام في القطاع المحاصر من قبل اسرائيل.
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وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في آب 2022.
      
وأضافت: "قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء".
      
وفصّل التقرير غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين.
      
وقالت منظمة العفو إن القصف سببه على الأرجح صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة عن طريق الخطأ.
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