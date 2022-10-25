مقتل أربعة فلسطينيين عقب عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

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قتل أربعة فلسطينيين وأصيب 19 آخرين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي استهدفت وسط مدينة نابلس وإحدى قرى رام الله في الضفة الغربية، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.وقالت الوزارة في بيانين مقتضبين منفصلين إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب 19 آخرين ثلاثة منهم في حالة الخطر في مدينة نابلس، فيما قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية النبي صالح القريبة من رام الله.ولم تعلن الوزارة أسماء القتلى في مدينة نابلس، في حين أكدت مصادر محلية لوكالة فرانس برس أن الجيش الاسرائيلي لا زال يحاصر عدة أماكن في المدينة حيث تُسمع انفجارات بين الحين والآخر.وينفذ الجيش الاسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة نابلس التي يعتبرها ملجأً لمجموعة عرين الأسود المسلحة التي تكونت مؤخرا وتتهمها اسرائيل بالضلوع في هجمات ضد أهداف اسرائيلية.وعقب العملية العسكرية في نابلس، جرت مسيرات تضامنية ومواجهات في مناطق أخرى أسفرت عن مقتل الشاب قصي التميمي بعد إصابته برصاصة في الصدر في قرية النبي صالح.ووصفت الرئاسة الفلسطينية العملية العسكرية الاسرائيلية في نابلس بأنها جريمة حرب.وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة إن الرئيس محمود عباس يتابع عن كثب ما يجري في المدينة ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن ارضهم.ولم يعقّب الجيش الاسرائيلي بشكل فوري على هذه التطورات.