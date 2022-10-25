تسعة قتلى وملايين يبحثون عن مأوى بعدما ضرب إعصار بنغلادش

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قضى تسعة أشخاص على الأقل بعدما ضرب إعصار بنغلادش، ما أرغم حوالى مليون شخص على إخلاء منازلهم، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء.وتشكّل الأعاصير تهديداً منتظماً، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي قد يجعلها أكثر قوّة وتكراراً.ووصل الإعصار سيترانغ إلى اليابسة في جنوب بنغلادش في وقت متأخر الإثنين ولكن السلطات تمكّنت من نقل حوالى مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله.وقال المسؤول في الحكومة جيبون نهار لوكالة فرانس برس: "قضى تسعة أشخاص، غالبيتهم بسبب وقوع الأشجار، بما في ذلك ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة (في المقاطعة الشرقية) كوميلا".من جهته، قال سكرتير الحكومة لشؤون إدارة الكوارث كامر حسن لفرانس برس إنّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم من المناطق المنخفضة مثل الجزر النائية وضفاف الأنهار نُقلوا إلى آلاف الملاجئ المتعدّدة الطوابق.وأضاف: "أمضوا الليلة في ملاجئ للاحتماء من الأعاصير".وأشار مسؤولون إلى أنّ الشرطة اضطرّت في بعض الحالات إلى إقناع القرويين الذين تردّدوا في ترك منازلهم.واجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء البلاد، كما غمرت مدناً مثل دكا وخولنا وباريسال - التي شهدت هطول 324 ملم من الأمطار الاثنين.وأوضح مسؤولون أنّ حوالى 33 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا من بورما، نُقلوا بشكل مثير للجدل من البر الرئيسي إلى جزيرة معرّضة للعواصف في خليج البنغال، وتلقوا أوامر بالبقاء في منازلهم ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوفهم.