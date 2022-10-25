مجموعة ميتا تؤكّد أن عطلًا طرأ على واتساب وأنها تعمل على إعادة الخدمة "بأسرع ما يمكن"

شركة "ميتا": نعمل لإستعادة خدمة "واتساب"

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LBCI News Lebanon

أكّدت مجموعة ميتا الأميركية العملاقة أن عطلًا عالميًا طرأ على تطبيق واتساب للمراسلة وأنها تعمل على إعادة الخدمة بأسرع ما يمكن.



وقال ناطق باسم ميتا لوكالة فرانس برس: "نحن مدركون أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشاكل في إرسال الرسائل ونعمل على إعادة تطبيق واتساب للجميع بأسرع ما يمكن".

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وكان موقع "داون ديتيكتور" قد أفاد أن تقارير المستخدمين تشير إلى أن واتساب يواجه مشكلات منذ الساعة 07,17 بتوقيت غرينتش.



وأحصى الموقع آلاف الشكاوى من مستخدمي الانترنت.



وقال مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي إنهم غير قادرين على الوصول إلى التطبيق أو إرسال الرسائل.



وواجهت مجموعة "ميتا" الشركة الأمّ لواستاب، انقطاعًا كبيرًا وغير مسبوق لخدماتها العام الماضي.